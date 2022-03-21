МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Средства населения в банках РФ за февраль снизились на 3,5%, юрлиц — выросли на 0,4%, говорится в материалах Банка России. Банк России определил режим торгов ОФЗ 22 марта

"В целом за февраль средства населения снизились на 1,2 триллиона рублей (-3,5%), главным образом в последнюю неделю месяца. Однако повышение 28 февраля ключевой ставки до 20% и последовавший рост ставок по депозитам позволили восстановить приток средств на срочные рублевые банковские депозиты и стабилизировали спрос населения на наличность", — сказано в документе ЦБ.

Отток средств населения был полностью покрыт инструментами Банка России по предоставлению ликвидности, однако затем банки погасили больший объем привлеченных от ЦБ средств и к середине марта спрос банков на рефинансирование Банка России начал снижаться.

"Также ликвидность поддержали заметный рост средств на счетах эскроу (+234 миллиарда рублей) и умеренный приток средств юридических лиц (+177 миллиардов рублей, или +0,4%)", — добавил регулятор.

КРЕДИТОВАНИЕ

Корпоративное кредитование в России в феврале выросло на 2,4%, рост выдачи ссуд физлицам ускорился, составив 1,7% против 1% в январе, следует из обзора Банка России о развитии банковского сектора.

"Рост кредитования в феврале и начале марта продолжился, но это, вероятно, связано с использованием ранее одобренных кредитных лимитов. В целом за февраль корпоративный портфель вырос на значительные 1,3 триллиона рублей (+2,4%), большей частью в конце месяца", — сказано в материалах.

Ипотека, по предварительным данным, ускорилась — в феврале прирост составил до 2,2% против 1,1% в январе. "Что, в том числе, может быть связано со стремлением населения использовать накопления для покупки недвижимости на фоне возросших инфляционных ожиданий и роста ставок. Произошел заметный рост выдач в рамках госпрограмм (до 128 миллиардов с 95 миллиардов рублей)", — отмечается в документе.

По предварительным данным, потребительские кредиты также росли более активно по сравнению с январем, прибавив 1,1% с корректировкой на продажи и списания, в то время, как в январе прирост составил 0,7%. Скорее всего, это было обусловлено возросшим спросом на импортные товары, из-за ожиданий снижения доступности этих товаров из‐за введенных санкций, ухода некоторых иностранных компаний с рынка и ослабления рубля.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТРАСЛИ

Банк России в документе о развитии банковского сектора не стал раскрывать финансовый результат отрасли за февраль, следует из материалов ЦБ.

Ранее в марте ЦБ принял решение временно сократить объем раскрытия отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета — банки не должны раскрывать ее на своих сайтах и сайте регулятора. При этом банки продолжают предоставлять отчетность в Банк России.

По данным ЦБ, банки в январе текущего года заработали чистую прибыль в 164 миллиарда рублей, а в феврале прошлого года — 168 миллиардов рублей. На конец февраля текущего года в России действовали 364 кредитные организации.