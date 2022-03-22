МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ во вторник проведет однодневный депозитный аукцион "тонкой настройки" с лимитом в 1 триллион рублей, говорится в сообщении регулятора. Банк России оценил объем средств населения в банках за февраль

Дата привлечения денежных средств в депозит — 22 марта, а дата возврата депозита и уплаты процентов — 23 марта. При этом максимальная возможная ставка в заявке составляет 20% годовых.

Центробанк 22 марта также проведет однодневный аукцион репо "тонкой настройки" с лимитом в 3 триллиона рублей.

Дата исполнения первой части сделки — 22 марта, второй — 23 марта. Минимальная возможная ставка в заявке составляет 20% годовых.

Кроме того, Банк России 22 марта проведет недельный аукцион репо с лимитом в 5,05 триллиона рублей.

Дата исполнения первой части сделок — 23 марта, второй — 30 марта. Минимальная возможная ставка в заявке составляет 20% годовых.

Регулятор также сообщил, что денежные средства кредитных организаций на депозитах в Банке России на начало операционного дня во вторник составили 3,710 триллиона рублей.

Депозиты банков по сравнению с понедельником выросли на 159,1 миллиарда рублей.

Банк России проводит операции по привлечению депозитов кредитных организаций в целях регулирования ликвидности банковской системы. В настоящее время проводятся депозитные операции двух видов: по фиксированным процентным ставкам и по процентным ставкам, определенным на аукционной основе (депозитные аукционы).