МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Банк России начинает подключать к антиотмывочной платформе "Знай своего клиента" все банки в пилотном режиме, чтобы избежать технологических проблем ко времени, когда сервис должен заработать, сообщает регулятор.

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"Регулятор предложил всем кредитным организациям постепенно подключаться к платформе "Знай своего клиента" (ЗСК) в пилотном режиме. Это даст им возможность убедиться в готовности своих программно-технических комплексов к полноценному информационному взаимодействию с Банком России с 1 июля 2022 года, как предусмотрено законом, а также избежать технологических проблем", — говорится в сообщении.

Указывается, что специалисты ЦБ будут консультировать банки и оказывать им техническую поддержку. "В течение нескольких месяцев предстоит отработать технологию, которая позволит регулятору ежедневно получать от банков информацию об их клиентах (юридических лицах и индивидуальных предпринимателях). Банк России, в свою очередь, будет передавать кредитным организациям сведения об уровне риска клиентов по антиотмывочному законодательству", — пояснили в ЦБ.

В конце прошлого года уже было организовано тестирование платформы с 40 кредитными организациями, в том числе с большинством системно значимых банков.

Банк России считает, что запуск платформы ЗСК позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и кредитные организации, сконцентрировав внимание последних на работе с высокорисковыми клиентами, доля которых составляет менее 1% от общего количества зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Президент в конце прошлого года подписал закон о создании на базе ЦБ РФ данной платформы, через которую банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов — юрлиц и индивидуальных предпринимателей.