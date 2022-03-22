МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Спрос российских банков во вторник на однодневном депозитном аукционе превысил лимит вдвое и составил 1,998 триллиона рублей, говорится в сообщении ЦБ. Банк России проведет 22 марта однодневные аукционы "тонкой настройки"

Спрос кредитных организаций превышает лимит в 1 триллион рублей пятый торговый день подряд. В аукционе во вторник приняла участие 163 кредитных организаций. Объем привлеченных денежных средств составил 1 триллион рублей.

На депозитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 19,29% до 19,95% годовых. Ставка отсечения по итогам аукциона — 19,5% годовых, средневзвешенная ставка — 19,47% годовых.

Банк России с 16 марта сократил лимит по депозитным аукционам "тонкой настройки" до 1 триллиона рублей с 3 триллионов. При этом с 10 марта спрос на аукционе был стабильно выше 1 триллиона, постоянно увеличиваясь. В среду, четверг и пятницу спрос банков составлял около 1,6 триллиона рублей, в понедельник он увеличился до 1,79 триллиона.

Регулятор также сообщил, что спрос банков во вторник по итогам недельного аукциона репо составил 3,515 триллиона рублей при лимите в 5,05 триллиона.

Ставка отсечения на аукционе составила 20% годовых, средневзвешенная ставка — 20,0277%. Дата исполнения первой части сделок — 23 марта, второй части — 30 марта.

Объем заключенных сделок составил те же 3,515 триллиона рублей.