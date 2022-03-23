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2022
https://1prime.ru/finance/20220323/836446933.html
Совокупные активы банков Московского региона за январь уменьшились
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Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах... ПРАЙМ, 23.03.2022
банки, финансы, новости, банки, активы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России за январь 2022 года уменьшилась на 0,9%, до 4,8 трлн рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Снижение произошло исключительно за счет сокращения средств на депозитах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.02.2022 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла до 5,9% (4,8% — на 01.02.2021).