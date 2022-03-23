МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России за январь 2022 года уменьшилась на 0,9%, до 4,8 трлн рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Снижение произошло исключительно за счет сокращения средств на депозитах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.02.2022 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла до 5,9% (4,8% — на 01.02.2021).