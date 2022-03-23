МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Китайская платежная система UnionPay на фоне приостановки работы в России популярных Visa и Mastercard стала пользоваться большим спросом у клиентов. Банки, которые выдают такую карту, не справляются с наплывом и периодически приостанавливают выдачу китайского "пластика", а остальные кредитные организации уже прорабатывают вопросы ее выпуска.

В начала марта международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. ЦБ РФ пояснял, что платежные карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. При этом еще раньше о приостановке работы сообщила American Express, а чуть позже — японская JCB.

СЛОЖНОСТИ ПЕРЕХОДА

Согласно официальным данным UnionPay, сегодня в России десять банков могут выдавать карты UnionPay: это Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, "Санкт-Петербург", ВБРР, "Солидарность", Примсоцбанк, "Приморье", "Зенит" и "Почта банк". Еще несколько месяцев назад выпускал такую карту банк "Восточный", однако он был присоединен к Совкомбанку.

Получить карту на руки однако можно только в шести российских кредитных организациях. За выпуск карты UnionPay клиенту Газпромбанка придется заплатить 15 тысяч рублей, а Россельхозбанка — до 9,5 тысячи рублей. Пластиковую карту также можно получить в "Солидарности", Примсоцбанке и "Почта банке", при этом в последнем ее можно выпустить моментально в виртуальном формате. В Промсвязьбанке карта китайской платежной системы доступна только для зарплатных клиентов при одобрении работодателя, сообщили РИА Новости в колл-центре банка.

Остальные банки сейчас карты UnionPay клиентам на руки не выдают — при этом часть из них обещает пластик только в мае. "Мы принимаем заказ на выпуск, но из-за отсутствия сейчас бланков этих карт выпуск возможен только в мае", — сообщил сотрудник колл-центра банка "Санкт-Петербург" в беседе с корреспондентом РИА Новости. Аналогичные сроки выпуска назвали и в банке "Зенит".

ВБРР также сейчас приостановил оформление карт UnionPay, при этом там каких-либо ориентиров по возобновлению их выдачи не дают. В банке "Приморье" прямо о приостановке выдачи карт не говорят, однако предлагают всем желающим получить пластик встать в список ожидания и пройти процедуру "дополнительного согласования".

РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ

Большинство участников рынка пока не работает с UnionPay. Многие банки планируют запустить в ближайшее время кобейджинговые карты "Мир"-UnionPay.

"ВТБ прорабатывает возможность запуска кобейджинговых карт альтернативных платежных систем. Мы планируем, что карты будут доступны в рублях, долларах, евро и других валютах — как на пластиковом носителе, так и в цифровом виде", — заявили в кредитной организации.

Выпуск таких карт также прорабатывают Сбербанк, Райффайзенбанк, Московский кредитный банк, Росбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк, "Ак Барс", банк "Дом.РФ", Экспобанк, "МТС Банк" и банк "Русский Стандарт". При этом банки говорят, что стоимость выпуска и обслуживания на данном этапе спрогнозировать не представляется возможным. В "Абсолют банке" рассчитывают, что тарифы будут не выше, чем по картам Visa.