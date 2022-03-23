МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Граждане РФ могут получить доступ к цифровому рублю уже до конца 2022 года, так как пилотная группа банков успешно завершила этапы тестирования новой технологии, сообщил РИА Новости опрошенные эксперты.

"Цифровой рубль может стать доступным для граждан уже до конца 2022 года, так как первые этапы тестирования банками данного платёжного средства, прошли, в целом, успешно. При этом, цифровой рубль имеет мало общего с криптовалютами: он является платёжным средством, его эмиссией занимается Центробанк, фактически это еще одна форма денег, помимо наличных и безналичных", — рассказал ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков.

Финансовый аналитик ФГ "Финам" Сергей Переход обращает внимание, что возможны трудности в технической реализации перехода на цифровой рубль, в частности, он указывает на возможный недостаток агентов для обмена товарами и услугами. Также он считает, что необходимы инвестиции в криптоинфраструктуру — биржи, банки, депозитарии.

"Согласно заявлениям Банка России, взаимодействие регулятора с участниками рынка по операциям с цифровыми рублями строится по принципу двухуровневой розничной модели. Банк России является эмитентом цифровых рублей и оператором платформы. Доступ к своему цифровому кошельку осуществляется через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент. Через него же и открывается кошелек", — пояснил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Эксперт объяснил решение ЦБ оставить ключевую ставку без изменений

Першиков добавил, что у данной формы денег есть много преимуществ с точки зрения контроля и эффективности: все потоки в цифровом рубле прозрачны и видны, в рамках реестра записываются все транзакции, что снижает риски использования цифрового рубля в незаконных операциях, а комиссии меньше, чем в СБП.

"К задачам цифрового рубля можно отнести повышение прозрачности операций граждан и контроля за денежной массой, улучшение экономических процессов (снижение издержек, комиссии будут даже ниже, чем в СБП), повышение эффективности статистики и экономического анализа, минимизация теневого сектора экономики. При этом, технологически цифровым рублём можно будет расплачиваться даже без доступа к интернету, что повысит безопасность транзакций", — заявил он.

Как сообщала в феврале пресс-служба ЦБ РФ, регулятор и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля — первые переводы между гражданами прошли успешно. Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Принять участие в тестировании платформы выразили желание 12 банков. По результатам тестирования будет сформирована дорожная карта внедрения платформы цифрового рубля.