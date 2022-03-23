ВАШИНГТОН, 23 мар — ПРАЙМ. Несколько американских сенаторов из обеих партий работают с министерством финансов США, чтобы попытаться заблокировать золотой резерв России приблизительно на 132 миллиарда долларов, сообщило издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Аналитик объяснил, как купить слиток золота и где его хранить

Ранее сообщалось, что группа американских сенаторов подготовила законопроект о применении санкций за операции с золотом российского Центрального банка.

Согласно источникам, на этой неделе министр финансов США Джанет Йеллен встретится с сенаторами Ангусом Кингом, Джоном Корнином, Биллом Хагерти и Мэгги Хассан, чтобы обсудить данный законопроект.

По информации издания, офисы конгрессменов на прошедших выходных работали вместе с минфином США над внесением некоторых технических изменений в законопроект.

Как пишет издание, сенатор Кинг заявил, что сенат может принять этот законопроект уже на текущей неделе.