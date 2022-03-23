МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады марта снизились до 19,81% с рекордных 20,51% в первой декаде марта, следует из материалов Банка России. Аналитики дали прогноз по динамике российского рынка акций после паузы

По данным ЦБ, в первой декаде марта ставка достигла максимума как минимум со второй декады 2009 года. Более ранних данных регулятор не приводит. Скачок произошел после экстренного повышения ЦБ ключевой ставки — до рекордных же 20% годовых.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, "Тинькофф банк", ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, "ФК Открытие", Россельхозбанк и Совкомбанк.