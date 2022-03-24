МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) намерен приобрести в апреле-мае аффинированные драгоценные металлы (АДМ): 1 тонну золота в слитках, 400 килограммов платины и 20 тонн серебра, сообщается на сайте учреждения. Золото продолжает дорожать как актив-убежище

"Поставка золота (минимальный объем 1 тонна) должна быть осуществлена до 29 апреля, платины (минимальный объем — 400 кг) – до 31 мая, серебра (минимальный объем — 20 тонн) – до 31 мая. Все предложения на поставку принимаются до 31 марта", — поясняется в сообщении.

Цена на аффинированные драгоценные металлы определяется в российских рублях путем деления значения цены в долларах за тройскую унцию, зафиксированного на Лондонском рынке драгоценных металлов (LBMA) в день, предшествующий дню определения цены.

Договоры купли-продажи будут заключены с поставщиками, предложившими лучшие условия. В частности, будут учитываться наибольшая скидка к цене, и наибольший объем поставки АДМ. Никель подскочил в цене на 15%

Доставка АДМ осуществляется поставщиками за свой счет до хранилища Гохрана России в Миассе (Челябинская область). Оплата АДМ осуществляется по факту их поставки, приемки и проведения предварительной экспертизы в хранилище.

Как сообщалось, в соответствии с бюджетом на 2022-2024 годы Минфином РФ в 2022 году будут выделены до 44,4 миллиарда рублей на приобретение драгоценных металлов и драгоценных камней в Государственный фонд, а реализовать из Госфонда планируется — на 10 миллиардов рублей.

На 2021 год в бюджете было предусмотрено закупить в Гохран РФ драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму до 39,82 миллиарда рублей, реализовать — на 5 миллиардов рублей. На 2020 год расходы федерального бюджета на приобретение драгоценных металлов и драгоценных камней в Госфонд были запланированы на уровне до 10,5 миллиарда рублей, а реализовать — 6,5 миллиарда рублей.