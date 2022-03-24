The Print: власти Индии разрешили России инвестировать в облигации индийских компаний
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 мар — ПРАЙМ. Власти Индии одобрили предложение России, которое позволит инвестировать в долговые ценные бумаги индийских компаний, сообщает издание The Print со ссылкой на высокопоставленных правительственных чиновников.
"Российские правительственные чиновники попросили своих индийских коллег ослабить систему внешних коммерческих заимствований Индии, которая позволит российским организациям инвестировать в облигации индийских компаний и оплачивать эти инвестиции через счет в Резервном банке Индии, который существовал еще до распада Советского Союза три десятилетия назад", — сообщило издание.
По словам одного из собеседников издания, на счете Резервного банка Индии накоплен остаток в размере 20 миллиардов рупий (261,9 миллиона долларов) от незавершенных платежей за оборонные закупки, произведенные в России.
"Деньги накапливались в течение определенного периода времени", — сказал чиновник.
Другой собеседник издания отметил, что деньги могут быть привлечены через облигации масала — номинированные в индийских рупиях и выпущенные за пределами Индии. Поскольку эти облигации выпускаются за пределами Индии, расчеты по ним осуществляются в иностранной валюте, обычно в долларах. Индийские корпорации обычно выпускают облигации масала для привлечения средств от иностранных инвесторов. Выпускать эти облигации могут как государственные, так и частные организации.
Чиновник отметил, что на эти инвестиции будут распространяться отраслевые ограничения, определенные в политике внешних коммерческих заимствований, которая позволяет индийским компаниям привлекать деньги за рубежом.
https://1prime.ru/finance/20220324/836477910.html