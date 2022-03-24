НЬЮ-ДЕЛИ, 24 мар — ПРАЙМ. Власти Индии одобрили предложение России, которое позволит инвестировать в долговые ценные бумаги индийских компаний, сообщает издание The Print со ссылкой на высокопоставленных правительственных чиновников. СМИ: Индия купила у России миллионы баррелей нефти Urals

"Российские правительственные чиновники попросили своих индийских коллег ослабить систему внешних коммерческих заимствований Индии, которая позволит российским организациям инвестировать в облигации индийских компаний и оплачивать эти инвестиции через счет в Резервном банке Индии, который существовал еще до распада Советского Союза три десятилетия назад", — сообщило издание.

По словам одного из собеседников издания, на счете Резервного банка Индии накоплен остаток в размере 20 миллиардов рупий (261,9 миллиона долларов) от незавершенных платежей за оборонные закупки, произведенные в России.

"Деньги накапливались в течение определенного периода времени", — сказал чиновник. Евросоюзу предрекли голод и немыслимый рост цен

Другой собеседник издания отметил, что деньги могут быть привлечены через облигации масала — номинированные в индийских рупиях и выпущенные за пределами Индии. Поскольку эти облигации выпускаются за пределами Индии, расчеты по ним осуществляются в иностранной валюте, обычно в долларах. Индийские корпорации обычно выпускают облигации масала для привлечения средств от иностранных инвесторов. Выпускать эти облигации могут как государственные, так и частные организации.

Чиновник отметил, что на эти инвестиции будут распространяться отраслевые ограничения, определенные в политике внешних коммерческих заимствований, которая позволяет индийским компаниям привлекать деньги за рубежом.