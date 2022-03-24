МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Покупатели смогут снять до 5 тысяч рублей за раз на кассах магазинов сети "Перекресток" (входит в X5 Group), сообщил ритейлер. Эксперт рассказал, стоит ли хранить рубли наличными

"X5 Group, ведущая продуктовая розничная компания в России, запустила проект по выдаче наличных денег на кассах магазинов. Получение средств по банковской карте доступно покупателям супермаркетов "Перекрёсток" во всех регионах присутствия торговой сети. Партнёром в рамках проекта выступает Сбербанк", — говорится в сообщении.

Для того чтобы воспользоваться услугой, клиенту необходимо совершить покупку в магазине и сообщить кассиру о желании снять с карты наличные средства. "Услуга доступна держателям карт, выданных российскими банками, любых платежных систем. После такой операции покупатель получит два чека: на приобретенные товары и на сумму выданной наличности. Торговая сеть не взимает комиссию за услугу, однако банк-эмитент карты может устанавливать комиссию за выдачу наличных на кассе магазина", — подчеркнула компания.

При этом как пояснил Сбербанк, его клиенты могут снять до 5 тысяч рублей за один раз и до 20 тысяч в месяц, а выдача будет осуществляется без комиссии.

Ритейлер также заявил, что после оценки успешности проекта и востребованности услуги будет принято решение о возможном запуске сервиса выдачи наличных в магазинах торговой сети "Пятерочка" (также входит в X5 Group).

Тем временем в пресс-службе торговой сети "Магнит" РИА Новости сообщили, что не планируют вводить подобного в своих магазинах.