Газпромбанк рассказал о влиянии санкций на свою работу
Санкции не повлияют на работу Газпромбанка в РФ, банк приостановил расчеты с британцами
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Санкции со стороны Великобритании не повлияют на текущую операционную деятельность Газпромбанка в России, однако банк приостановил все платежные операции в адрес британских контрагентов, говорится в сообщении кредитной организации.
"Эти события никак не повлияют на текущую операционную деятельность Газпромбанка в России. Все обязательства перед клиентами выполняются в полном объёме. Все физические и юридические лица — клиенты банка имеют непрерывный доступ к денежным средствам и всем сервисам, включая платёжные карты", — сообщил банк на своем официальном канале в мессенджере Telegram.
При этом Газпромбанк "с целью обеспечения сохранности средств клиентов" приостанавливает все платежные операции в адрес британских контрагентов — физических и юридических лиц.
Власти Великобритании 24 марта ввели санкции против нескольких юрлиц и физлиц из РФ, включая Газпромбанк, это следует из опубликованного документа. У этих структур в Британии будут заморожены активы.
https://1prime.ru/finance/20220324/836481900.html
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