МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Санкции со стороны Великобритании не повлияют на текущую операционную деятельность Газпромбанка в России, однако банк приостановил все платежные операции в адрес британских контрагентов, говорится в сообщении кредитной организации.

"Эти события никак не повлияют на текущую операционную деятельность Газпромбанка в России. Все обязательства перед клиентами выполняются в полном объёме. Все физические и юридические лица — клиенты банка имеют непрерывный доступ к денежным средствам и всем сервисам, включая платёжные карты", — сообщил банк на своем официальном канале в мессенджере Telegram.

При этом Газпромбанк "с целью обеспечения сохранности средств клиентов" приостанавливает все платежные операции в адрес британских контрагентов — физических и юридических лиц.

Власти Великобритании 24 марта ввели санкции против нескольких юрлиц и физлиц из РФ, включая Газпромбанк, это следует из опубликованного документа. У этих структур в Британии будут заморожены активы.