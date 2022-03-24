МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Карты "Мир", выпущенные ВТБ, Совкомбанком, "Почта банком", банком "Открытие" и Промсвязьбанком нельзя добавить в Apple Pay, других данных пока не поступало, сообщил РИА Новости сотрудник клиентской поддержки платежной системы.

"На нашу линию поступала информация о том, что только карты пяти банков, которые попали под санкции, в приложение они добавить уже не могут. Это банки ВТБ, "Совкомбанк", "Почта банк", "Открытие" и Промсвязьбанк. Другой информацией пока мы не владеем", — сказал сотрудник.

На вопрос, можно ли подключить к Apple Pay карту "Мир", например, от Сбербанка, собеседник агентства ответил утвердительно.