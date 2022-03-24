Карты "Мир" пяти российских банков нельзя добавить в Apple Pay
Карты "Мир" пяти российских банков нельзя добавить в Apple Pay – поддержка системы "Мир"
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Карты "Мир", выпущенные ВТБ, Совкомбанком, "Почта банком", банком "Открытие" и Промсвязьбанком нельзя добавить в Apple Pay, других данных пока не поступало, сообщил РИА Новости сотрудник клиентской поддержки платежной системы.
"На нашу линию поступала информация о том, что только карты пяти банков, которые попали под санкции, в приложение они добавить уже не могут. Это банки ВТБ, "Совкомбанк", "Почта банк", "Открытие" и Промсвязьбанк. Другой информацией пока мы не владеем", — сказал сотрудник.
На вопрос, можно ли подключить к Apple Pay карту "Мир", например, от Сбербанка, собеседник агентства ответил утвердительно.
https://1prime.ru/finance/20220324/836485134.html
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