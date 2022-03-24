МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Пользователи Альфа-банка столкнулись со сбоем в мобильном приложении, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По состоянию на 21.25 мск на Downdetector было зафиксировано 513 жалоб. По данным портала, 65% пользователей столкнулись с проблемами с мобильным банкингом, ещё 27% пожаловались на проблемы со входом в приложение, а 8% — на невозможность перевести средства.

С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов России.