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2022
https://1prime.ru/finance/20220325/836493099.html
Центробанк рассказал, где хранятся золотые резервы России
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Банк России не вывозит золото из страны, оно находится в хранилищах регулятора внутри РФ, говорится в материалах ЦБ. "Все золото из наших золотовалютных резервов находится в... ПРАЙМ, 25.03.2022
финансы, новости, цб рф, золото, золотовалютные резервы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Банк России не вывозит золото из страны, оно находится в хранилищах регулятора внутри РФ, говорится в материалах ЦБ.
"Все золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны", — сказано в сообщении регулятора.
Минфин США в четверг заявил, что действующие американские санкции против России распространяются на любые сделки с золотом, имеющие отношение к российскому Центробанку.
По данным ЦБ, запасы монетарного золота в международных резервах РФ по итогам прошлого года увеличились на 0,14% и на 1 января составляли 74 миллиона унций, или 2301,657 тонны.