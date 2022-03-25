МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Банк России не вывозит золото из страны, оно находится в хранилищах регулятора внутри РФ, говорится в материалах ЦБ. Могут ли США заморозить золотой запас России

"Все золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны", — сказано в сообщении регулятора.

Минфин США в четверг заявил, что действующие американские санкции против России распространяются на любые сделки с золотом, имеющие отношение к российскому Центробанку.

По данным ЦБ, запасы монетарного золота в международных резервах РФ по итогам прошлого года увеличились на 0,14% и на 1 января составляли 74 миллиона унций, или 2301,657 тонны.