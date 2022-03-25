МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Россия в ответ на заморозку части своих золотовалютных резервов западными странами ввела ограничения на движение средств в недружественные страны на сопоставимую сумму, сказано в материалах ЦБ. Центробанк рассказал, где хранятся золотые резервы России

Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.

При этом ЦБ в ответ применил, по сути, зеркальную меру, введя ограничение на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы. Кроме того, выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, будут проходить только с разрешения правительственной комиссии.

"То есть, в ответ на заморозку части российских резервов, Россия также ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму", — заявил регулятор.

По данным ЦБ, международные резервы России на 18 февраля обновили исторический максимум, увеличившись за неделю до 643,2 миллиарда долларов с 639,6 миллиарда долларов. Данные по доле валют в резервах ЦБ раскрывает с лагом в полгода: на 30 июня доля долларовых активов в совокупном портфеле снизилась за год с 22,2% до 16,4%, при этом доля в евро выросла с 29,5% до 32,3%, юанях — с 12,2% до 13,1%, фунтах стерлингов — с 5,9% до 6,5% и прочих валютах — с 7,2% до 10%.