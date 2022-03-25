МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Банк России при формировании международных резервов учитывал риски финансового и геополитического кризисов, поэтому копил как валюты западных стран, так и золото с юанями, доля которых за последние годы выросла почти до половины резервов, объяснил регулятор. Центробанк рассказал, где хранятся золотые резервы России

"С 2014 года Банк России учитывал в своей политике два возможных вида кризисов. Первый — традиционный финансовый кризис, какие случались в мире раньше. Такие кризисы были в 2008, 2014 и 2020 годах. Во время этих кризисов сильно падают цены на наши экспортные товары, происходит резкий отток капитала из стран с развивающимися рынками. В такое время нужны резервы в валютах стран, с которыми Россия ведет активную торговлю и в которых номинированы долги компаний, банков и государства. Эти валюты — преимущественно доллары США и евро", — рассказал ЦБ.

Второй тип кризисов, которые Банк России учитывал при формировании резервов, являлся геополитическим. "Чтобы такому кризису противостоять, необходимы резервы, на которые не могут воздействовать санкции западных государств. Поэтому Банк России за последние годы увеличил долю золота и китайского юаня почти до половины резервов", — добавил регулятор.

ЦБ отметил, что эти типы кризисов требуют принципиально разной реакции, по-разному влияют на экономику, но могут быть достаточно масштабными. Именно поэтому с 2014 года Банк России серьезно нарастил резервы: сейчас они намного выше, чем у других стран с сопоставимыми экономиками. Россия ограничила движение финансовых средств в недружественные страны

"Так сделано именно потому, что Банк России учитывал, что если реализуется финансовый кризис, то оперативно воспользоваться золотом и юанями не будет возможности — эти активы не очень ликвидны. А если реализуется геополитический риск, то будут ограничены возможности использования резервов в долларах США и евро, и значит необходим достаточный объем резервов в альтернативных активах", — подчеркнул регулятор.

При этом в Банке России пояснили, что способа, чтобы часть золотовалютных резервов в долларах и евро не заморозили, не было. "Безналичная валюта всегда отражается на корреспондентских счетах в иностранных банках и поэтому может быть заморожена", — заключил ЦБ.

По данным ЦБ, международные резервы России на 18 февраля обновили исторический максимум, увеличившись за неделю до 643,2 миллиарда долларов с 639,6 миллиарда долларов. Данные по доле валют в резервах ЦБ раскрывает с лагом в полгода: на 30 июня доля долларовых активов в совокупном портфеле составляла 16,4%, евро — 32,3%, фунтах стерлингов — 6,5%, юане — 13,1%, прочих валютах — 10%. Доля золота на конец июня прошлого года составляла 21,7%. Таким образом, на золото и юань на 30 июня 2021 года приходилось 34,8%.