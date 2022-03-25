МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи, получил сообщение от европейской расчетно-клиринговой организации Clearstream о блокировке своего счета, говорится в сообщении НРД на его сайте. Мосбиржа подсчитала долю физлиц в торгах акциями

"НРД была получена информация от иностранного депозитария Clearstream Banking S.A. о блокировке счета НРД. Решение о возобновлении операций по счету НРД будет приниматься по итогам рассмотрения компетентными регулирующими органами Люксембурга документов и сведений в отношении НРД", — говорится в сообщении.

Информация о дальнейших действиях будет предоставляться НРД по мере поступления необходимых сведений, отмечается там же.

В сообщении НРД также указывается, что проведение выплат Clearstream не производится, операции конвертации депозитарных расписок приостановлены до получения разъяснения от регулирующих органов.

Таким образом, российские инвесторы — держатели еврооблигаций и иностранных акций, как и в случае с Euroclear, теперь не смогут получать платежи по телу долга, купонам и дивидендам, идущие и через другой депозитарий — Clearstream, поясняет инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.