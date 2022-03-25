МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Профсоюзы предлагают повышать минимальный размер оплаты труда в РФ не реже одного раза в квартал. В Совфеде пообещали защитить пенсии и зарплаты россиян

Как отмечается в Telegram-канале Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), в условиях санкционного давления цены на товары и услуги в стране активно растут, а реальное содержание зарплаты и соцпособий снижается. В результате покупательная способность населения может упасть. В особо уязвимом положении окажутся граждане с низкими доходами.

"В связи с этим профсоюзы предлагают вернуться к ежеквартальному определению прожиточного минимума на основе потребительской корзины и повышать МРОТ не реже одного раза в квартал в соответствии с темпами роста прожиточного минимума", — говорится в сообщении.

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