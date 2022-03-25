МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что сейчас не надо торопиться с инвестированием своих сбережений — лучше их сохранить, присматриваясь к надежным инструментам, а вкладывать в более стабильной и спокойной обстановке. Костин предупредил об опасном последствии заморозки цен

"Когда приходят люди и размышляют, как можно сегодня сильно заработать и прочее, я вот все-таки считаю, что в такие периоды надо быть более консервативным. Не надо торопиться, надо выждать, посмотреть, сохранить свои средства, а потом начать уже инвестировать в более стабильной и спокойной обстановке", — сказал банкир в интервью РБК ТВ.

По его словам, вариантами вложений могут стать рублевые вклады, накопительные счета, акции российских экспортеров и золото.

"Но вообще-то в период таких самых острых моментов я бы держал пока деньги на счете в банке, но присматривался бы потихоньку. Может быть, и в бонды вкладывал, и так далее. Но повторяю, надо делать это в крупные российские предприятия, имеющие экспортный потенциал", — добавил Костин.