МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Банк России с 28 марта будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене на внутреннем рынке, до конца июня регулятор будет предлагать за 1 грамм драгметалла пять тысяч рублей, затем цена может быть уточнена, говорится в сообщении ЦБ.

Банк России с 15 марта в условиях роста спроса населения на золото приостановил его покупку у кредитных организаций. При этом Минфин США в четверг заявил, что действующие американские санкции против России распространяются на любые сделки с золотом, имеющие отношение к российскому Центробанку.

"Банк России в целях обеспечения сбалансированности спроса и предложения на внутреннем рынке драгоценных металлов с 28 марта 2022 года будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене. Цена с 28 марта по 30 июня 2022 года включительно составит 5000 рублей за 1 грамм", — пишет ЦБ.

Отмечается, что установленный уровень цены позволяет обеспечить устойчивое предложение золота и бесперебойное функционирование золотодобывающей отрасли в текущем году. При этом по истечении указанного периода цена покупки золота может быть уточнена с учетом складывающегося баланса спроса и предложения на внутреннем рынке, добавил регулятор.