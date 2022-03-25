МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Белорусские банки "Белинвестбанк", БелВЭБ и "Дабрабыт" сообщили, что работа выпущенных ими карт Visa и Mastercard за рубежом ограничена, пользоваться картами по-прежнему можно в Белоруссии.

Ранее эти банки или их российские материнские компании попали под санкции Запада из-за Украины.

"В связи с ограничениями платежных систем Mastercard и Visa использование за границей карточек Mastercard Business, Visa Business и Visa Platinum Business (эмитированных банком – ред.) невозможно", — говорится в сообщении на сайте белорусского госбанка "Белинвестбанк". В пресс-службе банка РИА Новости уточнили, что ограничения действуют с конца февраля.

Тем, кто планирует выезд за пределы страны, банк рекомендует заблаговременно снять необходимую сумму наличных денежных средств на расходы. На территории Белоруссии, согласно информации банка, по-прежнему можно рассчитываться карточками Mastercard Business, Visa Business и Visa Platinum Business, а также снимать наличные в белорусских рублях. Однако по картам недоступны платежи в онлайн-сервисах и интернет-магазинах, а также с кошельков Apple Pay, Samsung Pay, Xiaomi Pay, Кошелек Pay.

"Белинвестбанк" с 23 марта временно приостановил эмиссию корпоративных банковских платежных карточек Visa Business, Visa Platinum Business, Masterсard Business в белорусских рублях, долларах, евро, российских рублях.

"В настоящее время приостановлены операции по карточкам банка БелВЭБ за пределами Беларуси. Также ограничена оплата картами банков-нерезидентов в терминальной сети банка БелВЭБ. На территории нашей страны карты банка БелВЭБ продолжают работать в устройствах без ограничений", — рассказали РИА Новости в пресс-службе белорусской "дочки" российского ВЭБа, комментируя ситуацию с выпущенными банком картами Visa и Mastercard.

Белорусский банк "Дабрабыт" также проинформировал своих клиентов об ограничениях со стороны платежных систем Visa и Mastercard. Согласно пояснению банка, операции по таким картам недоступны за границей из-за санкций. По его данным, еще с 26 февраля 2022 года недоступно использование платежных карточек "Дабрабыта" в зарубежных интернет-магазинах, а также сервисах ApplePay, SamsungPay, Garmin Pay.

Помимо этого, об ограничениях с конца февраля операций за рубежом с использованием карточек международных платежных систем Visa и Mastercard сообщал Банк ВТБ (Беларусь).

Белорусский "Сбер Банк" также сообщал, что международные платежные системы Visa и Mastercard приняли решение ограничить с ним свою работу с 19 марта 2022 года. Данное решение не повлияет на работу карт банка внутри страны, но платежи за рубежом, а также в интернет-магазинах картами Visa и Mastercard Сбер Банка ограничены. Сервисы ApplePay, SamsungPay, Garmin Pay, Fitbit и SberPay (Android NFC) тоже стали недоступными.