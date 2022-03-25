МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предлагает Банку России отсрочить увеличение выплат по ОСАГО по жизни и здоровью с 500 тысяч рублей до 2 миллионов рублей, следует из предложений к Банку России, которые есть в распоряжении РИА Новости. В России могут вдвое увеличить срок ремонта машин по ОСАГО

Ранее в декабре Минфин совместно с Банком России (регулятором страхового рынка) и Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) обсуждали меры, направленные на совершенствование регулирования ОСАГО.

В частности, речь шла о повышении страховой суммы по рискам причинения вреда жизни и здоровью. Ее, по мнению министерства, надо привести в соответствие с размерами, применяемыми в других видах страхования – ОСГОП и страхования владельцев опасных объектов – и увеличить до 2 миллионов рублей с нынешних 500 тысяч рублей.

"До стабилизации финансового сектора в Российской Федерации и выявлении признаков восстановления рынка проработка инициатив, направленных на увеличение выплат по ОСАГО в случае причинения ущерба жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов рублей, а также об отмене учёта износа деталей автомобиля, представляется нецелесообразной и излишней", — говорится в предложении ВСС.