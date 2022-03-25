МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Компания Google приостанавливает пилотную программу по подключению российских платежных карт "Мир" к системе Google Pay в России, сообщает издание Wall Street Journal.

Издание не приводит подробности и ссылается на неназванный источник. Ранее в октябре сообщалось, что компания работает над включением возможности пользования российской картой "Мир" в ее платежной системе Google Pay.

Ранее в пятницу ​​Apple сообщила НСПК, оператору платежной системы "Мир", что приостанавливает поддержку карт "Мир" в сервисе бесконтактной оплаты Apple Pay, уже загруженные карты перестанут работать в ближайшие дни.