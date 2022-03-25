СМИ: Google отказывается от включения карт "Мир" в Google Pay в России
СМИ: Google отказывается от включения карт "Мир" в Google Pay в России
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Компания Google приостанавливает пилотную программу по подключению российских платежных карт "Мир" к системе Google Pay в России, сообщает издание Wall Street Journal.
Издание не приводит подробности и ссылается на неназванный источник. Ранее в октябре сообщалось, что компания работает над включением возможности пользования российской картой "Мир" в ее платежной системе Google Pay.
Ранее в пятницу Apple сообщила НСПК, оператору платежной системы "Мир", что приостанавливает поддержку карт "Мир" в сервисе бесконтактной оплаты Apple Pay, уже загруженные карты перестанут работать в ближайшие дни.
https://1prime.ru/finance/20220325/836503776.html
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