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2022
https://1prime.ru/finance/20220325/836504191.html
Google отменила проект по запуску сервиса Google Pay для карт "Мир"
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Google приостановил пилотный проект по запуску сервиса Google Pay для российских карт "Мир", сообщает пресс-служба платежной системы "Мир". "По инициативе Google пилотный проект... ПРАЙМ, 25.03.2022
финансы, экономика, новости
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Google приостановил пилотный проект по запуску сервиса Google Pay для российских карт "Мир", сообщает пресс-служба платежной системы "Мир".
"По инициативе Google пилотный проект по запуску сервиса Google Pay для карт "Мир" был приостановлен", — говорится в сообщении.
С 24 марта прекращена загрузка новых карт "Мир" в другой популярный сервис бесконтактной оплаты — Apple Pay. Работа ранее загруженных карт будет остановлена Apple в течение ближайших нескольких дней.