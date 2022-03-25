МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Google приостановил пилотный проект по запуску сервиса Google Pay для российских карт "Мир", сообщает пресс-служба платежной системы "Мир".

"По инициативе Google пилотный проект по запуску сервиса Google Pay для карт "Мир" был приостановлен", — говорится в сообщении.

С 24 марта прекращена загрузка новых карт "Мир" в другой популярный сервис бесконтактной оплаты — Apple Pay. Работа ранее загруженных карт будет остановлена Apple в течение ближайших нескольких дней.