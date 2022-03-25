МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Кристофер Уоллер выступил с резкой критикой криптовалют, назвав их бесполезными, а лежащую в их основе технологию блокчейн — переоцененной.

"Криптовалюта по сути своей похожа на электронное золото, она в действительности бесполезна", — сказал Уоллер в ходе виртуальной дискуссии, посвященной цифровым валютам и организованной на площадке Банка международных расчетов. "Я считаю, что блокчейн абсолютно переоценен", — добавил он.

Представитель ФРС США отказался пояснить, на чем основаны его оценки, подчеркнув лишь, что те не отражают позицию представляемого им ведомства касательно плюсов и минусов использования цифровых валют.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден поручил федеральным ведомствам изучить ряд вопросов, касающихся использования цифровых валют. В частности, правительство США должно проанализировать плюсы и минусы цифрового доллара. Эксперты полагают, что, если такой шаг будет одобрен, то стоимость транзакций для потребителей снизятся, и они получат более широкий доступ к финансовой системе.