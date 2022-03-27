МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Половина россиян на фоне санкций намерены носить с собой наличные деньги для оплаты товаров и услуг, при этом каждый пятый гражданин делал это и раньше, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Покупатели смогут снять наличные на кассах в "Перекрестке"

На фоне проведения Россией спецоперации по демилитаризации Украины ряд российских банков был отключен от системы обмена финансовой информацией SWIFT. В начала марта международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. При этом еще раньше о приостановке работы сообщила American Express, а чуть позже — японская JCB.

"Наличные на фоне санкций также стали пользоваться у россиян гораздо большей популярностью. 29% считают, что сейчас их скорее надо носить с собой для оплаты товаров и услуг. 21% полагают, что это нужно делать обязательно, поскольку уже сталкивались с проблемами при оплате товаров или услуг с помощью телефона. Еще 21% заявили, что и раньше носили с собой наличные для оплаты покупок", — подсчитали аналитики. При этом 28% граждан все еще уверены, что можно обойтись безналичными расчетами и пока не испытывали проблем при оплате товаров и услуг.

Ограничения со стороны Apple на финансовые операции заставили 9% опрошенных задуматься о замене своих смартфонов на iOS, но только 2 процента из них точно намерены сделать это. Еще 27% не планируют менять iPhone, а 65% заявили, что вообще не пользуются этим гаджетом.

Согласно исследованию, у около 46% россиян уже есть карта "Мир", еще 17% пользуются ею и планируют выпустить дополнительную. Примерно 21% опрошенных намерены в ближайшее время выпустить карту "Мир" впервые. Около 11% граждан планируют по-прежнему пользоваться картами Visa и Mastercard, поскольку они продолжают работать внутри России без ограничений. При этом 5% предпочитают дождаться экономической стабилизации и только после этого выпускать какую-либо карту.

Банк проводил исследование 17-20 марта по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.