МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник утром активно поднимается, превышая отметку в 47 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Представитель ФРС США: криптовалюты бесполезны, а блокчейн переоценен

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.11 мск дорожал на 5,9% — до 47,25 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 5,69% — до 47,169 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

В районе 23.00 мск воскресенья стоимость криптовалюты резко подскочила с 44 до 46 тысяч долларов. Максимально биткоин в тот день дорожал до 47,65 тысячи долларов.

В январе биткоин подешевел почти на 17%, в феврале его цена несколько восстановилась, поднявшись на 12%. С начала марта стоимость криптовалюты пока демонстрирует рост на 8%, в целом в течение месяца криптовалюта показывала умеренную динамику без резких скачков.