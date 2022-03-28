МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг российской страховой компании "Согласие" на уровне "СС" и одновременно отозвало его, говорится в релизе агентства. Агентство S&P подтвердило рейтинг Германии

"Fitch решило отозвать рейтинги "Согласия" по коммерческим причинам. Решение отозвать эти рейтинги по коммерческим причинам было принято до объявления Fitch 23 марта о намерении отозвать все рейтинги, связанные с Россией, по причинам, связанным с санкциями", — говорится в сообщении.

Агентство 4 марта понизило рейтинг компании до "В", а 14 марта — до "СС" из-за ухудшения операционной среды в сфере российского страхования на фоне введения санкций, а также ослабления бизнес профиля.

Ранее в понедельник Fitch также отозвало рейтинги России в связи с введением санкций.