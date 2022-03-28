МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости страховщика (IFS) "Российской национальной перестраховочной компании" (РНПК) на уровне "СС" и одновременно отозвало его, сообщается в пресс-релизе агентства. Fitch подтвердило и отозвало рейтинг страховой компании "Согласие"

"Решение отозвать эти рейтинги по коммерческим причинам было принято до объявления Fitch 23 марта о намерении отозвать все рейтинги, связанные с Россией", — говорится в сообщении Fitch.

Ранее агентство также подтвердило на уровне "СС" и одновременно отозвало рейтинг страховой компании "Согласие".

РНПК была создана в 2016 году. Единственный акционер — Банк России, которому принадлежит 100% акций компании.