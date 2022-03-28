МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Спрос российских банков на однодневном депозитном аукционе в понедельник составил 1,546 триллиона рублей, говорится в сообщении ЦБ РФ. Таким образом, спрос кредитных организаций превышает лимит в 1 триллион рублей девятый торговый день подряд. Банк России проведет 28 марта однодневный аукцион репо

В аукционе в понедельник приняли участие 138 кредитных организаций. Объем привлеченных денежных средств составил 1 триллион рублей.

На депозитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 19,05% до 20% годовых. Ставка отсечения по итогам аукциона — 19,19% годовых, средневзвешенная ставка — 19,15% годовых.

Банк России с 16 марта сократил лимит по депозитным аукционам "тонкой настройки" до 1 триллиона с 3 триллионов рублей.