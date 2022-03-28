МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития объявил о закрытии своих офисов в Москве и Минске, говорится в сообщении на сайте банка. В Совбезе рассказали о стремлении США получать выгоды за счет Европы

"Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о том, что находится в процессе закрытия своих представительств в Москве и Минске", — сообщается в релизе. ЕБРР отмечает, что такое решение является "неизбежным результатом действий, предпринятых Российской Федерацией при помощи Белоруссии".