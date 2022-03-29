МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Минфин России в полном объеме исполнил обязательства по выплате купона на 102 миллиона долларов по суверенным еврооблигациям с погашением в 2035 году, говорится в сообщении министерства.

Национальный расчетный депозитарий получил средства для выплаты дохода по евробондам данного выпуска 28 марта.

"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций", — сообщило министерство.

Минфин РФ 28 марта должен был произвести выплату купона по евробондам выпуска с погашением в 2035 году на 102 миллиона долларов. Выпуск Россия-35 на 3 миллиарда долларов Минфин разместил в марте 2019 года и в июне того же года доразместил бонды выпуска еще на 1 миллиард долларов.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее напоминал, что по выпускам российских еврооблигаций, выпущенных с 2018 года, непосредственно в эмиссионных документах заложена возможность проводить выплаты в рублях по курсу Банка России на дату платежа.