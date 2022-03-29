Агентство Fitch отозвало рейтинги 27 банков РФ и связанных с ними финансовых структур
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (Fitch) отозвало рейтинги 27 российских банков и связанных с ними финансовых структур, говорится в сообщении агентства.
"Fitch Ratings отозвало рейтинги 27 российских банков, четырех их аффилированных лиц и соответствующих финансовых инструментов специального назначения", — говорится в сообщении.
Отзыв касается таких эмитентов, как Сбербанк, банк "Тинькофф", HSBC (RR), SB Capital S.A., "Тойота банк", Альфа-бонд, "Бэнк оф Чайна", "Банк хоум кредит", МКБ, Россельхозбанк, "Газпромбанк (Швейцария)", банк "Интеза", банк "Зенит", Альфа-банк, "Росбанк", Газпромбанк, "Азиатско-Тихоокеанский банк", банк "Уралсиб", Райффайзенбанк, "МТС банк", банк "Дом.рф", банк "Санкт-Петербург".
Действия следуют после намерения агентства от 23 марта отозвать рейтинги подпавших под санкции ЕС российских компаний, поясняет Fitch.
https://1prime.ru/finance/20220329/836533641.html