МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Сервисы Apple Pay и Google Pay из-за санкций стали временно недоступны для россиян, однако банки вовсю готовятся к внедрению их отечественной замены — приложения СБПэй на базе Системы быстрых платежей Банка России. Как показал опрос РИА Новости, большинство крупных банков запустит возможность оплаты через это приложение уже с 1 апреля — именно с этого дня использование приложения, согласно указанию регулятора, становится обязательным для банков-участников СБП. Эксперты назвали срок запуска цифрового рубля

"Московский кредитный банк планирует до 1 апреля реализовать СБПэй для своих клиентов. Сервис является аналогом популярных платежных кошельков, которые до недавнего времени работали в России. Только вместо карт в СБПэй привязываются банковские счета клиентов", — сообщили в пресс-службе МКБ.

"Почта банк" завершает необходимые работы и подключится к сервису в самое ближайшее время. При этом уже сейчас подавляющее большинство клиентов имеют возможность совершать покупки через СБП в приложениях своих банков, напомнила старший вице-президент, директор по инновациям кредитной организации Анастасия Масленникова.

Одним из факторов, сдерживающих расширение приема оплаты через СБП, является поддержка данной технологии на стороне продавца — торгово-сервисного предприятия. Это, по мнению Масленниковой, может замедлить массовое распространение сервиса.

В ближайшее время сервис также готовятся запустить Росбанк, банк "Санкт-Петербург", "МТС Банк", банк "Дом.РФ" и Промсвязьбанк. С 1 апреля сервис начнет предоставлять и "Абсолют банк". Кроме того, некоторые участники рынка приложение СБПэй уже внедрили — среди них банк "Русский Стандарт" и Экспобанк.

Сейчас основной сценарий оплаты через СБПэй — это QR-код. Однако участники рынка вместе с Национальной системой платежных карт работают над тем, чтобы клиенты смогли платить через СБПэй просто приложив смартфон к терминалу — с помощью NFC. Кроме того, россиянам доступен еще один сервис бесконтактной оплаты — Mir Pay от платежной системы "Мир".