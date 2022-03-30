Нидерландский Rabobank прекращает деятельность в России
Rabobank и его "дочка" DLL сворачивают всю деятельность в России и скоро покинут страну
Читать 1prime.ru в
ПАРИЖ, 30 мар — ПРАЙМ. Нидерландский банк Rabobank заявил, что прекращает деятельность в России из-за ее действий на Украине.
"Rabobank и его дочерняя компания DLL начали сворачивать всю деятельность в России и скоро покинут страну. Банк не хочет заниматься бизнесом в стране с режимом, который жестоко вторгается в другую суверенную нацию", — говорится в заявлении финансового учреждения.
Отмечается также, что банк намерен соблюдать антироссийские санкции и готов применять дополнительные меры, как только они будут объявлены.
https://1prime.ru/finance/20220330/836545427.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.