ПАРИЖ, 30 мар — ПРАЙМ. Нидерландский банк Rabobank заявил, что прекращает деятельность в России из-за ее действий на Украине. Johnson & Johnson приостанавливает ввоз средств личной гигиены в Россию

"Rabobank и его дочерняя компания DLL начали сворачивать всю деятельность в России и скоро покинут страну. Банк не хочет заниматься бизнесом в стране с режимом, который жестоко вторгается в другую суверенную нацию", — говорится в заявлении финансового учреждения.

Отмечается также, что банк намерен соблюдать антироссийские санкции и готов применять дополнительные меры, как только они будут объявлены.