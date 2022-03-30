МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Банк России с 31 марта возобновит публикацию показателя общего объема международных резервов РФ на еженедельной и ежемесячной основе, при этом документы с информацией о доле различных валют в резервах после 1 января 2022 года не будут публиковаться, сообщил регулятор. Путин запретил госзакупки иностранного ПО на критической инфраструктуре

ЦБ в начале марта сообщил, что в ближайшие три месяца будет раскрывать объем международных резервов РФ как исторический максимум в 643,2 миллиарда долларов, достигнутый по состоянию на 18 февраля.

"Для ограничения влияния санкционных рисков Банк России скорректировал формат публикации данных о международных резервах Российской Федерации и управлении активами в иностранных валютах и золоте. Начиная с 31 марта 2022 года Банк России возобновит публикацию показателя общего объема международных резервов Российской Федерации на еженедельной и ежемесячной основе", — сказано в сообщении.

ЦБ РФ планирует опубликовать данные об управлении активами в иностранных валютах и золоте на 1 января 2022 года в годовом отчете Банка России за прошлый год. "Публикация обзоров деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте за период с 1 января 2022 года приостанавливается", — добавил регулятор.