МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Банк России рекомендовал банкам снизить разницу курсов покупки и продажи валюты до 10 рублей, а для импортеров ограничить разницу с биржевым курсом 2 рублями, говорится в Telegram-канале регулятора. Доллар на Мосбирже завершил день снижением до 84,55 рубля

"В настоящее время ситуация на валютном рынке постепенно нормализуется и Банк России видит возможности рекомендовать банкам снизить спреды до 10 рублей, для импортеров установлены особые условия со спредом не более 2 рублей от биржевого курса", — говорится в сообщении.

ЦБ пояснил, что банки всегда самостоятельно устанавливают величину спреда по конверсионным операциям. В конце февраля – начале марта текущего года они расширяли спреды по операциям в долларах и евро по двум основным причинам: ажиотажный спрос на валюту со стороны как юридических лиц, так и граждан и необходимость поддержания финансовой устойчивости.

Разница покупки и продажи достигала 20-25 рублей от биржевого курса.