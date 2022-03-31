Economic Times: ВЭБ.РФ и Центробанк Индии завершили работу над альтернативной SWIFT
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 мар — ПРАЙМ. Индия и Россия завершили работу над альтернативной платформой транзакций, рассматриваемой как замена SWIFT, сообщает газета Economic Times со ссылкой на источники.
"Российский государственный банк развития ВЭБ и Резервный банк Индии (Центробанк), вероятно, завершили работу над альтернативной транзакционной платформой для облегчения двусторонней торговли после того, как западные санкции заблокировали доступ Москвы к используемой в мире банковской платформе SWIFT", — пишет издание.
Новая платежная система, скорее всего, будет установлена в штаб-квартирах как Резервного банка Индии, так и ВЭБа. "Индия предложила ряд таких транзакционных платформ, из которых российские власти приняли тот или иной сетевой протокол", — сказал один из собеседников издания.
Ожидается, что новая система будет введена в действие в течение недели и сможет обеспечить "беспрепятственную передачу импортных или экспортных документов по сделкам в рупиях и рублях".
По данным издания, в начале апреля представители российского центрального банка встретятся со своими коллегами из Центробанка Индии для создания нормативно-правовой базы, которая поможет поддерживать двустороннюю торговлю и банковские операции, несмотря на глобальные санкции против Москвы.
Страны Запада ввели жесткие санкции против РФ из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.
https://1prime.ru/finance/20220331/836551847.html