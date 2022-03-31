НЬЮ-ДЕЛИ, 31 мар — ПРАЙМ. Индия и Россия завершили работу над альтернативной платформой транзакций, рассматриваемой как замена SWIFT, сообщает газета Economic Times со ссылкой на источники. Банк России дал банкам рекомендации по курсам валюты для импортеров

"Российский государственный банк развития ВЭБ и Резервный банк Индии (Центробанк), вероятно, завершили работу над альтернативной транзакционной платформой для облегчения двусторонней торговли после того, как западные санкции заблокировали доступ Москвы к используемой в мире банковской платформе SWIFT", — пишет издание.

Новая платежная система, скорее всего, будет установлена в штаб-квартирах как Резервного банка Индии, так и ВЭБа. "Индия предложила ряд таких транзакционных платформ, из которых российские власти приняли тот или иной сетевой протокол", — сказал один из собеседников издания.

Ожидается, что новая система будет введена в действие в течение недели и сможет обеспечить "беспрепятственную передачу импортных или экспортных документов по сделкам в рупиях и рублях".

По данным издания, в начале апреля представители российского центрального банка встретятся со своими коллегами из Центробанка Индии для создания нормативно-правовой базы, которая поможет поддерживать двустороннюю торговлю и банковские операции, несмотря на глобальные санкции против Москвы.

Страны Запада ввели жесткие санкции против РФ из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.