2022-03-31T17:50:42+03:00
2022-03-31T17:50:42+03:00
2022-03-31T17:50:42+03:00
2022
https://1prime.ru/finance/20220331/836557755.html
Банк России введет дополнительные меры стимулирования кредитования
Финансы
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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ЦБ РФ ВВЕДЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ И ОТЛОЖИТ РЯД РЕГУЛЯТОРНЫХ НОВАЦИЙ — РЕГУЛЯТОР ПРАЙМ, 31.03.2022
банки, финансы, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЦБ РФ ВВЕДЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ И ОТЛОЖИТ РЯД РЕГУЛЯТОРНЫХ НОВАЦИЙ — РЕГУЛЯТОР