МОСКВА, 1 апр – ПРАЙМ. В России с 1 апреля начала действовать обновленная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой 12% годовых. Вице-премьер рассказал о поддержке ипотеки в России

Согласно постановлению правительства России от 29 марта, предельная сумма кредита по ипотеке на новостройки с господдержкой увеличена с 3 до 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 миллионов рублей для остальных регионов. Льготная ставка по договорам, заключенным с 1 апреля, составляет не более 12% годовых.

Для граждан, которые взяли кредит до 1 апреля, ставка остается прежней – до 7% годовых. Срок действия программы не изменился – получить ипотеку на льготных условиях можно до 1 июля 2022 года.

Общая сумма кредитов, которая может быть выдана банками по программе "Льготная ипотека" увеличен правительством с 2,4 до 2,55 триллиона рублей.

Как сообщал кабмин, ставки по другим государственным льготным ипотечным программам не меняются. В рамках семейной ипотеки по-прежнему можно взять кредиты по льготной ставке до 6% годовых, по сельской и дальневосточной ипотечным программам ставки также остались на прежнем уровне – 3 и 2% соответственно.

При этом общий лимит для банков по семейной ипотеке увеличен с 1,7 до 2,75 триллиона рублей.

Программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% была запущена в апреле 2020 года как антикризисная мера на фоне эпидемии COVID-19. В 2021 году ее параметры скорректировали: ставку повысили до 7%, а максимальную сумму кредита ограничили 3 миллионами рублей. Снова пересмотреть условия программы правительство решило после того как Центробанк 28 февраля повысил ключевую ставку с 9,5% до исторического максимума в 20% годовых на фоне военной операции России на Украине и введенных против РФ международных санкций. На минувшей неделе на совещании с членами кабмина корректировку программы поддержал президент РФ Владимир Путин.