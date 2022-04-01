МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Банк России с 1 апреля обеспечил техническую возможность совершения трансграничных переводов в Системе быстрых платежей. Это позволит сделать переводы через СБП в другие страны такими же удобными, быстрыми и доступными, как и внутри России. Пенсии, налоги и лекарства. Что изменится в жизни россиян в апреле

В свою очередь банки смогут предоставлять гражданам дополнительные сервисы по таким операциям. Еще одно важное изменение касается тарифов — с 1 апреля вводятся нулевые тарифы на услуги Банка России, уплачиваемые банками при переводе через СБП денежных средств физическими лицами на единый казначейский счет.

Кроме того, с 1 апреля банки с универсальной лицензией обязаны обеспечивать возможность использования СБП юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с применением как минимум одного мобильного приложения, а системно значимые банки — с применением всех мобильных приложений.

Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц — компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и предоставления брокерских услуг.