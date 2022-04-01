МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Российским банкам хватит времени, чтобы к 2025 году сменить иностранное программное обеспечение на отечественное, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. СМИ: Microsoft продолжит работать с некоторыми клиентами из России

В среду президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством. Кроме того, согласно указу, с 2025 года использование иностранных программ на объектах критической инфраструктуры будет полностью запрещено.

Эксперт назвал данный указ "вполне логичным и обоснованным" в условиях санкций и возросших киберрисков. Он напомнил, что есть угрозы внезапного отзыва лицензий на иностранное ПО и даже распространения вредоносных программ под предлогом обязательного обновления.

По его словам, иностранный софт в банковской сфере может стать причиной уязвимостей, которые чреваты серьезными финансовыми потерями, затрагивающими большое число граждан и отраслей.

"Срок, установленный в указе, достаточно лояльный с учетом нынешней ситуации. У IT-компаний и заказчиков есть время как на доработку каких-то программ, так и на создание с нуля дополнительного софта, чтобы к 2025 году можно было полностью перейти на отечественные решения", — сказал эксперт.

Кроме того, Войлуков добавил, что российская IT-отрасль получила серьезные льготы со стороны государства и гарантированный спрос со стороны заказчиков, которые позволяют ей создавать необходимый софт с минимальными затратами.