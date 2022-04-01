МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Банк России смягчил ограничения на переводы денег за рубеж для физлиц. Теперь в месяц со счета они могут перевести до 10 тысяч долларов, без счета — до 5 тысяч, говорится в сообщении регулятора.

При этом ЦБ приостановил на полгода переводы из России за рубеж с банковских и брокерских счетов нерезидентов из недружественных стран.