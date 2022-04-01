Центробанк смягчил ограничения на переводы за рубеж
ЦБ разрешил физлицам переводить за рубеж со счета до $10 тысяч в месяц, без счета - до $5 тысяч
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Банк России смягчил ограничения на переводы денег за рубеж для физлиц. Теперь в месяц со счета они могут перевести до 10 тысяч долларов, без счета — до 5 тысяч, говорится в сообщении регулятора.
При этом ЦБ приостановил на полгода переводы из России за рубеж с банковских и брокерских счетов нерезидентов из недружественных стран.
https://1prime.ru/finance/20220401/836561901.html
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