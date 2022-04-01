МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших российских бизнесменов упало с начала года на 50,1 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Богатым странам предложили раскошелиться ради спасения человечества

Больше всех — в четыре раза — "обеднел" совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, его состояние уменьшилось на 17,4 миллиарда. Основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов потерял 5,7 миллиарда долларов, совладелец "Новатэка" Леонида Михельсона — 4,9 миллиарда долларов.

Владелец "Норникеля" Владимир Потанин, который является самым богатым россиянином, с начала года стал беднее на 1,47 миллиарда долларов, следует из данных рейтинга.

Также в список попали:

бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние уменьшилось на 4,97 миллиарда долларов;

Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), потерявший 1,5 миллиарда долларов;

основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, чье состояние уменьшилось с начала года на 1,42 миллиарда долларов;

Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", он стал беднее на 6,03 миллиарда долларов;

Роман Абрамович (Evraz), его состояние с начала года уменьшилось на 3,6 миллиарда долларов;

Сулейман Керимов, чья семья контролирует копанию "Полюс" — его состояние уменьшилось на 884 миллиона долларов.

Индекс BBI рассчитывается на основе капитализации компаний, в которых миллиардеры владеют долями, в него входят 500 богатейших людей мира, среди них 22 россиянина.