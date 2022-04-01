МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу заявил, что в Кремле не согласны с оценкой Вашингтона о том, что курс рубля — больше не показатель ситуации в экономике нашей страны.
Российские власти считают, что ориентироваться на него можно.
Напомним, ранее директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявляла о том, что власти РФ ведут "искусственное накачивание рубля".
"С такими словами не согласны, ориентироваться можно", — ответил пресс-секретарь на вопрос о том, согласны ли в кремле с тем, что курс национальной валюты "не является адекватным индикатором положения дел в российской экономике, и можно ли ориентироваться на курс рубля с точки зрения ее состояния на фоне восприятия санкций".
Песков также сообщил в ходе общения с журналистами, что президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Также намечены международные телефонные разговоры, в том числе с лидером Турции Тайипом Эрдоганом.
https://1prime.ru/finance/20220401/836564304.html
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