МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. России нужно срочно легализовать использование цифровых валют для международных расчетов, поскольку бизнес в любом случае будет вынужден использовать их для обхода санкций, заявил в интервью РИА Новости министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев. Путин обязал участников выборов отчитываться о покупке криптовалюты

"Сейчас необходимо срочно легализовать использование цифровых валют для, по меньшей мере, стейблкоинов в целях проведения трансграничных расчетов", — сказал Глазьев.

Минфин РФ в феврале внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют. Документ устанавливает правила их легального оборота, при этом сохраняя запрет на их использование в качестве средства платежа в России. При этом Банк России придерживался иной позиции – в январе регулятор выступил за полный запрет выпуска и оборота криптовалюты в стране.

"Если Центробанк не будет их легализовывать, то хозяйствующие субъекты все равно будут вынуждены их использовать. Но в нелегитимном ключе они будут делать это с риском для себя", — отметил Глазьев.

"На фоне санкций стран НАТО, фактически парализовавших международные расчеты, нужно внедрять цифровые инструменты. В качестве альтернативы банковским переводам могут выступать не только криптовалюты, но и цифровые валюты, привязанные к стоимости других активов — стейблкоины. Эти инструменты доступны уже сегодня", — подчеркнул он.

В начале марта Евросоюз из-за ситуации на Украине принял решение отключить семь российских банков от системы обмена финансовой информацией SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Это вынудило Россию искать альтернативные способы международных расчетов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 4 апреля в 11.00.