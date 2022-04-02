МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Украина рассчитывает получить 400 миллиардов долларов в фонд восстановления страны из замороженных активов России, рассказал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в интервью телеканалу "Украина 24". СМИ: Москва придумала ловкий трюк для укрепления рубля

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что имущество попавших под санкции российских лиц в случае конфискации или ареста может быть направлено на восстановление Украины или выплаты компенсаций украинцам.

По словам Устенко, источником средств для фонда могут стать:

активы Центробанка РФ (300 миллиардов долларов);

активы ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина (более 100 миллиардов долларов).

Он уточнил, что речь идет как об уже замороженных активах, так и тех, что еще будут арестованы по всему миру. Рогозин заявил о намерении Запада убить российскую экономику

По словам Устенко, фонд может пополниться в общей сложности на 400-500 миллиардов долларов, в том числе за счет дополнительных средств западных партнеров.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.