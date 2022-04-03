МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Оптимальный состав валютного портфеля личных сбережений на фоне санкций претерпевает изменения: теперь в валютах западных стран стоит хранить не более 50%, в рубле и "альтернативных" валютах — по 25% средств, рассказал РИА Новости начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Эксперт посоветовала, во что сейчас лучше перевести сбережения

Еще в начале текущего года "идеальная" валютная корзина сбережений выглядела так: 40% доллар, 25% рубль, 25% евро, 10% британский фунт, говорил аналитик агентству в январе.

"Соотношение валют в личных портфелях сбережений в силу изменения ситуации также модифицируется. Оптимальным будет являться такое соотношение: 25% на российский рубль, что позволит получить повышенную доходность; 50% на западные валюты, которые хеджируют девальвационный риск рубля, еще 25% на новые альтернативы, например, юань, гонконгский доллар и так далее, это диверсифицирует геополитический риск", — считает аналитик.

Евстифеев пояснил, что выбор валюты для хранения накоплений значительно сузился: доллары, евро, франки и фунты фактически перестали быть доступными в наличном виде. "Хранение данных валют в безналичной форме позволяет защититься от валютного риска рубля, но ставки по ним снижаются и сильно контрастируют с рублевыми", — добавил он.

Сейчас в России набирает популярность китайский юань в силу геополитической обстановки, указал эксперт. При этом, как и любая валюта, юань не лишен своих индивидуальных рисков: он не является свободно плавающей валютой, а Народный банк Китая проводит политику контроля за движением капитала. Это означает, что обменные курсы юаня могут меняться под воздействием не рыночных факторов, а политических или экономических. Аналитик отметил, что к осени курс китайской валюты может достигнуть отметки 6,3 за доллар, а концу года составит 6,25 за доллар.